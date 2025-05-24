Российский БпЛА убил женщину в Казачьей Лопани
В 17:06 24 мая российская армия ударила по Казачьей Лопани, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«Сегодня в 17:06 россияне ударили по Казачьей Лопани, убив местную жительницу. В результате удара (предварительно – БпЛА) погибла женщина 1962 года рождения. Это очередное свидетельство целенаправленного террора врага против нашего мирного населения», — подчеркнул Задоренко.
Напомним, за минувшие сутки российская армия убила на Харьковщине четырех гражданских: двух сотрудников коммунального предприятия в Купянске, молодую женщину-медика в Чугуеве и пожилую жительницу села Ольховатка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, задоренко, Казачья Лопань, новости Харькова, обстрел, погибшая, убили;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2025 в 18:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 17:06 24 мая российская армия ударила по Казачьей Лопани, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко".