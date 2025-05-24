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Российский БпЛА убил женщину в Казачьей Лопани

Происшествия 18:38   24.05.2025
Оксана Горун
Российский БпЛА убил женщину в Казачьей Лопани

В 17:06 24 мая российская армия ударила по Казачьей Лопани, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Сегодня в 17:06 россияне ударили по Казачьей Лопани, убив местную жительницу. В результате удара (предварительно – БпЛА) погибла женщина 1962 года рождения. Это очередное свидетельство целенаправленного террора врага против нашего мирного населения», — подчеркнул Задоренко.

Напомним, за минувшие сутки российская армия убила на Харьковщине четырех гражданских: двух сотрудников коммунального предприятия в Купянске, молодую женщину-медика в Чугуеве и пожилую жительницу села Ольховатка.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2025 в 18:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 17:06 24 мая российская армия ударила по Казачьей Лопани, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко".