Российский БпЛА убил женщину в Казачьей Лопани

В 17:06 24 мая российская армия ударила по Казачьей Лопани, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Сегодня в 17:06 россияне ударили по Казачьей Лопани, убив местную жительницу. В результате удара (предварительно – БпЛА) погибла женщина 1962 года рождения. Это очередное свидетельство целенаправленного террора врага против нашего мирного населения», — подчеркнул Задоренко.

Напомним, за минувшие сутки российская армия убила на Харьковщине четырех гражданских: двух сотрудников коммунального предприятия в Купянске, молодую женщину-медика в Чугуеве и пожилую жительницу села Ольховатка.