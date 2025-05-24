Изюм после ракетной атаки: в городе закрыли 32 вылетевших окна (фото)
Фото: Изюмская ГВА
Утром 24 мая Изюм россияне атаковали ракетами и «Шахедами». Местная ГВА показала последствия.
«Утро в нашем городе началось с новой вражеской атаки. Бригады КП «Благоустройство города Изюма» сразу приступили к работе. За день: восстановлено семь кровель, закрыто 32 окна, вывезено 39 м³ строительного мусора», — проинформировала пресс-служба Изюмской ГВА.
Там отметили, что Изюмский РЭС уже возобновил подачу электрики в пострадавшем районе.
Напомним, утром 24 мая Изюм пережил комбинированную ракетно-дроновую атаку. По информации ГСЧС, произошел пожар на площади 100 квадратных метров, повреждены четыре частных дома и здание медучреждения. Обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, Изюм, новости Харькова, разрушения, ракетний удар, руйнування;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2025 в 18:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 24 мая Изюм россияне атаковали ракетами и «Шахедами». Местная ГВА показала последствия".