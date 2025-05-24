Изюм после ракетной атаки: в городе закрыли 32 вылетевших окна (фото)

Утром 24 мая Изюм россияне атаковали ракетами и «Шахедами». Местная ГВА показала последствия.

«Утро в нашем городе началось с новой вражеской атаки. Бригады КП «Благоустройство города Изюма» сразу приступили к работе. За день: восстановлено семь кровель, закрыто 32 окна, вывезено 39 м³ строительного мусора», — проинформировала пресс-служба Изюмской ГВА.

Там отметили, что Изюмский РЭС уже возобновил подачу электрики в пострадавшем районе.

Напомним, утром 24 мая Изюм пережил комбинированную ракетно-дроновую атаку. По информации ГСЧС, произошел пожар на площади 100 квадратных метров, повреждены четыре частных дома и здание медучреждения. Обошлось без пострадавших.