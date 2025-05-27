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Человек, ограбивший харьковчанина, может сесть на 10 лет

Происшествия 20:38   27.05.2025
Оксана Якушко
Человек, ограбивший харьковчанина, может сесть на 10 лет Фото: svoboda.te.ua

Следователи сообщили о подозрении мужчине, вырвавшему телефон у харьковчанина, сообщила Нацполиция.

22 марта около 19:00 правонарушитель открыто вырвал мобильный телефон у знакомого, но распорядиться им не успел.

Злоумышленника задержали, он вел себя агрессивно и имел признаки наркотического и алкогольного опьянения.

Злоумышленником оказался 41-летний харьковчанин, который так хотел вернуть себе не существующий долг от знакомого. У мужчины изъяли мобильный телефон потерпевшего и обнаружили зип-пакет с неизвестным веществом, которое отправили на экспертное исследование.

Следователи сообщили нарушителю о подозрении в покушении на грабеж. Мужчину содержат под стражей с правом внесения залога в размере 100 тысяч гривен. Нападающему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 20:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи сообщили о подозрении мужчине, вырвавшему телефон у харьковчанина, сообщила Нацполиция.".