Человек, ограбивший харьковчанина, может сесть на 10 лет
Следователи сообщили о подозрении мужчине, вырвавшему телефон у харьковчанина, сообщила Нацполиция.
22 марта около 19:00 правонарушитель открыто вырвал мобильный телефон у знакомого, но распорядиться им не успел.
Злоумышленника задержали, он вел себя агрессивно и имел признаки наркотического и алкогольного опьянения.
Злоумышленником оказался 41-летний харьковчанин, который так хотел вернуть себе не существующий долг от знакомого. У мужчины изъяли мобильный телефон потерпевшего и обнаружили зип-пакет с неизвестным веществом, которое отправили на экспертное исследование.
Следователи сообщили нарушителю о подозрении в покушении на грабеж. Мужчину содержат под стражей с правом внесения залога в размере 100 тысяч гривен. Нападающему грозит до 10 лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Нацполиция, ограбление, телефон, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 20:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи сообщили о подозрении мужчине, вырвавшему телефон у харьковчанина, сообщила Нацполиция.".