Где враг атаковал сегодня на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
Четыре атаки отбили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск, Западное и Долгенькое на Харьковском направлении, еще один бой продолжается, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении враг дважды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районе Загрызово.
На Лиманском направлении сегодня агрессор 14 раз атаковал в районах Серебрянского леса, Надии, Новомихайловки, Редкодуба и в направлениях Грековки, Григорьевки, Карповки, Нового Мира (Харьковская область). Сейчас продолжаются семь боев.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, фронт, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 16:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре атаки отбили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск, Западное и Долгенькое на Харьковском направлении, еще один бой продолжается.".