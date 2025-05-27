Где враг атаковал сегодня на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00

Четыре атаки отбили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск, Западное и Долгенькое на Харьковском направлении, еще один бой продолжается, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг дважды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районе Загрызово.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 14 раз атаковал в районах Серебрянского леса, Надии, Новомихайловки, Редкодуба и в направлениях Грековки, Григорьевки, Карповки, Нового Мира (Харьковская область). Сейчас продолжаются семь боев.