Про десять атак на Харьковщине сообщил Генштаб ВСУ
Генштаб в сводке на 08:00 27 мая проинформировал, что российская армия атакует в районе Волчанска и Двуречной, а также на левом берегу Оскола.
«Пять атак вражеских войск отразили украинские подразделения на Харьковском направлении, в районах Волчанска и Двуречной. На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника вблизи Загрызово и в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки», — отметили в ГШ.
На Лиманском направлении, где враг, в том числе, рвется в сторону Боровой, за сутки было 16 атак. В целом на фронте в Украине — 170.
«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по шести районам сосредоточения личного состава противника», — сообщил Генштаб ВСУ.
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Также защитники обновили данные о потерях врага.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, волчанск, генштаб, двуречная, зведення, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 08:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в сводке на 08:00 27 мая проинформировал, что российская армия атакует в районе Волчанска и Двуречной, а также на левом берегу Оскола".