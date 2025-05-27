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Про десять атак на Харьковщине сообщил Генштаб ВСУ

Фронт 08:31   27.05.2025
Оксана Горун
Про десять атак на Харьковщине сообщил Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб в сводке на 08:00 27 мая проинформировал, что российская армия атакует в районе Волчанска и Двуречной, а также на левом берегу Оскола.

«Пять атак вражеских войск отразили украинские подразделения на Харьковском направлении, в районах Волчанска и Двуречной. На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника вблизи Загрызово и в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки», — отметили в ГШ.

На Лиманском направлении, где враг, в том числе, рвется в сторону Боровой, за сутки было 16 атак. В целом на фронте в Украине — 170.

«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по шести районам сосредоточения личного состава противника», — сообщил Генштаб ВСУ.

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Также защитники обновили данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 08:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в сводке на 08:00 27 мая проинформировал, что российская армия атакует в районе Волчанска и Двуречной, а также на левом берегу Оскола".