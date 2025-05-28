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В двух районах Харькова будут отключать свет на выходных: адреса

Общество 10:46   28.05.2025
Оксана Горун
В двух районах Харькова будут отключать свет на выходных: адреса Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

В воскресенье, 1 июня, с 9:00 до 14:00, без электричества оставят часть жителей двух районов — Холодногорского и Шевченковского, предупредили в «Харьковоблэнерго».

Необходимость выключить людям свет в выходной объяснили «неотложными работами по устранению последствий повреждений, связанных с вооруженной агрессией российской федерации».

Энергетики сообщили список адресов, где не будет электричества:

🔸 пер. Альбовский, д. 1-10;
🔸 ул. Бориса Шрамко, д. 8-61;
🔸 пер. Винницкий, д. 3-18;
🔸 пер. Копыловский, д. 1-15;
🔸 пер. Хрустальный, д. 9-17;
🔸 ул. Нежинская, д. 23-40;
🔸 ул. Сириковская, д. 1-102;
🔸 пер. Фастовский, д. 1-12;
🔸 ул. Большая Панасовская, д. 108, 115;
🔸 ул. Клочковская, д. 101в, 148а, 191-201;
🔸 ул. Европейская, д. 4, 4а, 6а;
🔸 ул. Культуры, 23;
🔸 ул. Сухумская, 24;
🔸 ул. Шекспира, д. 11-15;
🔸 ул. Лопанская, д. 31, 35;
🔸 ул. С. Кузнеца, д. 64-66;
🔸 ул. Космическая, 11.

Читайте также: 1 июня на весь день отключат свет в одном из районов Харькова: адреса

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 10:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 1 июня, с 9:00 до 14:00, без электричества оставят часть жителей двух районов — Холодногорского и Шевченковского, предупредили в «Харьковоблэнерго»".