В двух районах Харькова будут отключать свет на выходных: адреса

В воскресенье, 1 июня, с 9:00 до 14:00, без электричества оставят часть жителей двух районов — Холодногорского и Шевченковского, предупредили в «Харьковоблэнерго».

Необходимость выключить людям свет в выходной объяснили «неотложными работами по устранению последствий повреждений, связанных с вооруженной агрессией российской федерации».

Энергетики сообщили список адресов, где не будет электричества:

🔸 пер. Альбовский, д. 1-10;

🔸 ул. Бориса Шрамко, д. 8-61;

🔸 пер. Винницкий, д. 3-18;

🔸 пер. Копыловский, д. 1-15;

🔸 пер. Хрустальный, д. 9-17;

🔸 ул. Нежинская, д. 23-40;

🔸 ул. Сириковская, д. 1-102;

🔸 пер. Фастовский, д. 1-12;

🔸 ул. Большая Панасовская, д. 108, 115;

🔸 ул. Клочковская, д. 101в, 148а, 191-201;

🔸 ул. Европейская, д. 4, 4а, 6а;

🔸 ул. Культуры, 23;

🔸 ул. Сухумская, 24;

🔸 ул. Шекспира, д. 11-15;

🔸 ул. Лопанская, д. 31, 35;

🔸 ул. С. Кузнеца, д. 64-66;

🔸 ул. Космическая, 11.