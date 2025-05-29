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Директор больницы в Харькове получил подозрение: что ему инкриминируют

Общество 19:45   29.05.2025
Елена Нагорная
Директор больницы в Харькове получил подозрение: что ему инкриминируют Фото: Freepik

Директору харьковского медучреждения инкриминируют злоупотребление служебным положением. Ущерб оценили в 1,3 миллиона гривен.

По данным следствия, в августе 2024 года директор, действуя в интересах частного предприятия, заключил с ним договор о закупке газового хроматографа по завышенным ценам, пишет областная прокуратура.

При этом руководитель не провел анализ рыночных предложений и сформировал ожидаемую стоимость предмета закупки с техническими требованиями под конкретного участника, создав неконкурентную среду. Такие действия привели к причинению государству почти 1,3 миллиона гривен ущерба.

Руководителю больницы сообщили о подозрении по факту злоупотребления служебным положением, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УКУ). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи устанавливают других участников схемы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 19:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директору харьковского медучреждения инкриминируют злоупотребление служебным положением. Ущерб оценили в 1,3 миллиона гривен.".