Директор больницы в Харькове получил подозрение: что ему инкриминируют

Директору харьковского медучреждения инкриминируют злоупотребление служебным положением. Ущерб оценили в 1,3 миллиона гривен.

По данным следствия, в августе 2024 года директор, действуя в интересах частного предприятия, заключил с ним договор о закупке газового хроматографа по завышенным ценам, пишет областная прокуратура.

При этом руководитель не провел анализ рыночных предложений и сформировал ожидаемую стоимость предмета закупки с техническими требованиями под конкретного участника, создав неконкурентную среду. Такие действия привели к причинению государству почти 1,3 миллиона гривен ущерба.

Руководителю больницы сообщили о подозрении по факту злоупотребления служебным положением, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УКУ). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи устанавливают других участников схемы.