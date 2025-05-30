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Дождь будет, но небольшой: прогноз погоды в Харькове и области на 31 мая

Погода 19:13   30.05.2025
Елена Нагорная
Дождь будет, но небольшой: прогноз погоды в Харькове и области на 31 мая Фото: Василий Голосный

В субботу, 31 мая, по области ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. В Харькове небольшой кратковременный дождь.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов, днем — от 23 до 25, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 12 до 17 градусов, дневная — от 22 до 27.

Ветер северо-западный — 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 19:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 31 мая, по области ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. В Харькове небольшой кратковременный дождь.".