Дождь будет, но небольшой: прогноз погоды в Харькове и области на 31 мая
Фото: Василий Голосный
В субботу, 31 мая, по области ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. В Харькове небольшой кратковременный дождь.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов, днем — от 23 до 25, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 12 до 17 градусов, дневная — от 22 до 27.
Ветер северо-западный — 5-10 м/с.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 19:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 31 мая, по области ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. В Харькове небольшой кратковременный дождь.".