Дождь будет, но небольшой: прогноз погоды в Харькове и области на 31 мая

В субботу, 31 мая, по области ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. В Харькове небольшой кратковременный дождь.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов, днем — от 23 до 25, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 12 до 17 градусов, дневная — от 22 до 27.

Ветер северо-западный — 5-10 м/с.