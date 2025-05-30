Live
  • Пт 30.05.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.53
  • EUR 46.8

Терехов назвал самый опасный тип БпЛА для Харькова (видео)

Общество 14:27   30.05.2025
Виктория Яковенко
Терехов назвал самый опасный тип БпЛА для Харькова (видео) Фото: Anton Petrus

Харьков все чаще атакуют именно БпЛА. Какой тип дронов несет наибольшую угрозу жителям города, рассказал мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Все дроны представляют опасность для человека, и для жилых домов, и для объектов критической инфраструктуры. Если взять по статистике, то больше всего обстреливают Харьков – «Шахеды». Они несут в себе серьезный заряд взрывчатки. И очень много разрушений они творят, и очень опасны для жителей Харькова», — отметил Терехов.

Еще один вид БпЛА, которым оккупанты атакуют город – «Молния», продолжил мэр.

«Она несет менее мощный заряд, но тоже очень опасна для жизни людей», — уточнил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Тяжелая весна для Харькова. Терехов сообщил о 200 обстрелах за три месяца

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Зеленский перенес День защиты детей в Украине: когда будут отмечать
Зеленский перенес День защиты детей в Украине: когда будут отмечать
30.05.2025, 10:51
В Харькове БпЛА атаковали троллейбусное депо — Терехов показал последствия
В Харькове БпЛА атаковали троллейбусное депо — Терехов показал последствия
30.05.2025, 07:21
Директор больницы в Харькове получил подозрение: что ему инкриминируют
Директор больницы в Харькове получил подозрение: что ему инкриминируют
29.05.2025, 19:45
Новости Харькова – главное за 30 мая: более 50 ударов по Харьковщине
Новости Харькова – главное за 30 мая: более 50 ударов по Харьковщине
30.05.2025, 14:02
Терехов выяснил, какой была цель ночного удара по Харькову (видео)
Терехов выяснил, какой была цель ночного удара по Харькову (видео)
30.05.2025, 08:50
На Харьковщине заметили флаг «КГБ»: полиция нашла вероятного нарушителя
На Харьковщине заметили флаг «КГБ»: полиция нашла вероятного нарушителя
30.05.2025, 15:09

Новости по теме:

11:08
В Изюме пять БпЛА уничтожили склад с продуктами — прокуратура о «прилетах»
07:45
Повреждены 38 единиц транспорта в Харькове. ГСЧС — об атаке на город и область
06:58
БпЛА ночью атаковали город на Харьковщине: десяток «прилетов» (видео)
18:36
Получается, мне бороться самому — директор разбитого предприятия в Васищево
09:54
Ночная атака на пригород Харькова: масштабные пожары в Васищево и Безлюдовке📹

Вы читали новость: «Терехов назвал самый опасный тип БпЛА для Харькова (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 14:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков все чаще атакуют именно БпЛА. Какой тип дронов несет наибольшую угрозу жителям города, рассказал мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".