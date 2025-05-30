Терехов назвал самый опасный тип БпЛА для Харькова (видео)

Харьков все чаще атакуют именно БпЛА. Какой тип дронов несет наибольшую угрозу жителям города, рассказал мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Все дроны представляют опасность для человека, и для жилых домов, и для объектов критической инфраструктуры. Если взять по статистике, то больше всего обстреливают Харьков – «Шахеды». Они несут в себе серьезный заряд взрывчатки. И очень много разрушений они творят, и очень опасны для жителей Харькова», — отметил Терехов.

Еще один вид БпЛА, которым оккупанты атакуют город – «Молния», продолжил мэр.

«Она несет менее мощный заряд, но тоже очень опасна для жизни людей», — уточнил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»