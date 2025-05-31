Днем в Харькове и области будет опасная погода
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 31 мая.
«Днем 31 мая по городу и области ожидается гроза. I уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.
В Управлении патрульной полиции в Харьковской области, при ухудшении погодных условий, советуют воздержаться от поездок.
«В случае, если все же выехали в непогоду, будьте бдительны и соблюдайте правила дорожного движения. При необходимости вы всегда можете обратиться за нашей помощью, позвонив по линии 102», — отметили копы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, синоптики;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 10:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 31 мая.".