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Сколько быть рекордной жаре: прогноз Всемирной метеорологической организации

Мир 10:02   30.05.2025
Оксана Горун
Сколько быть рекордной жаре: прогноз Всемирной метеорологической организации

Всемирная метеорологическая организация опубликовала прогноз, который не предвещает спокойствия аграриям и всем, кто с трудом переносит температуры «под 40 градусов».

«Глобальные климатические прогнозы показывают, что температура, как ожидается, останется на рекордных уровнях или около них в ближайшие пять лет», — предупредили в организации.

В опубликованном отчете метеорологи прогнозируют, что среднегодовая глобальная средняя температура в промежутке между 2025 и 2029 годами будет на 1,2°C — 1,9°C выше, чем была средняя в 1850 — 1900 годах.

«Существует 80% вероятность того, что по крайней мере один год между 2025 и 2029 годами будет теплее самого теплого года за всю историю наблюдений (в настоящее время это 2024 год). И есть 86% вероятность того, что по крайней мере один год будет более чем на 1,5°C выше доиндустриального уровня. Отчет не дает глобальных прогнозов для отдельных лет», — сообщили в ВМО.

Метеорологи в связи с этим прогнозируют различные природные катаклизмы: опасные волны тепла, экстремальные ливни, интенсивные засухи, таяние ледяных щитов, морского льда и ледников, нагревание океана и повышение уровня моря. Это, по мнению специалистов «увеличит климатические риски и последствия для обществ, экономики и устойчивого развития».

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Отметим, хотя май в Украине и Харькове в частности выдался холоднее обычного, нынешней весной температура воздуха уже устанавливала целую серию рекордов — в апреле и марте. В апреле даже было шесть дней с рекордными температурами подряд. Подобная картина была и в марте. 8 марта воздух в Харькове прогрелся до +18,6 градуса. Предыдущий максимум фиксировали в 2020 году, он составлял +17,1 градуса. Также чрезмерно теплыми были 12,  13, 14, 15 и 16 марта.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 10:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всемирная метеорологическая организация опубликовала прогноз, который не предвещает спокойствия аграриям и всем, кто с трудом переносит температуры «под 40 градусов»".