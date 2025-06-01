Два боя идут на Харьковщине: Генштаб ВСУ — о текущих сутках

Семь раз атаковали российские военные с начала суток на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении Силы обороны отражают вражескую атаку вблизи Фиголевки.

На Купянском направлении россияне шесть раз атаковали в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка и Новая Кругляковка, один бой продолжается.

За минувшие сутки российские военные 16 раз атаковали на Харьковском и Купянском направлениях, сообщал Генштаб ВСУ в утренней сводке.