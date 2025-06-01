Два боя идут на Харьковщине: Генштаб ВСУ — о текущих сутках
Фото: Генштаб ВСУ
Семь раз атаковали российские военные с начала суток на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении Силы обороны отражают вражескую атаку вблизи Фиголевки.
На Купянском направлении россияне шесть раз атаковали в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка и Новая Кругляковка, один бой продолжается.
За минувшие сутки российские военные 16 раз атаковали на Харьковском и Купянском направлениях, сообщал Генштаб ВСУ в утренней сводке.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2025 в 17:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь раз атаковали российские военные с начала суток на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".