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Не обстрелы: взрывы могут греметь сегодня на Чугуевщине

Общество 09:50   01.06.2025
Елена Нагорная
Не обстрелы: взрывы могут греметь сегодня на Чугуевщине

В Харьковской области продолжаются работы по разминированию, информируют в ХОВА.

«Сегодня, 1 июня, вблизи населенного пункта Граково Чкаловской громады Чугуевского района специалисты будут проводить плановые работы. В период с 10:00 до 15:00 возможны звуки взрывов — запланировано обезвреживание взрывоопасных предметов», — говорится в публикации.

Напомним, Харьковщина является одной из самых заминированных областей Украины. 36% территории региона было под российской оккупацией, а с учетом зоны ведения активных боевых действий — около 60% области являются потенциально заминированными (более 1,25 миллиона гектаров территории, в том числе 170 тысяч гектаров лесов и 574 тысячи гектаров сельхозугодий). Заминированы дороги, мосты, газопроводы, линии электропередачи, железная дорога.

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на конец апреля было очищено более 31 тысячи гектаров территории, разминировано 10 тысяч гектаров сельхозугодий, уничтожено 257 тысяч взрывоопасных предметов. Над разминированием области работает 96 профессиональных групп ВСУ, ГСЧС, Нацполиции, Госспецтранспорта и неправительственных организаций.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2025 в 09:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области продолжаются работы по разминированию, информируют в ХОВА.".