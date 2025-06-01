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Одна погибшая и 14 пострадавших: последствия обстрелов Харьковщины накануне

Происшествия 09:21   01.06.2025
Елена Нагорная
Одна погибшая и 14 пострадавших: последствия обстрелов Харьковщины накануне

Один человек погиб и 14 пострадали на Харьковщине за прошедшие сутки в результате российских обстрелов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В поселке Безлюдовка пострадали женщины 75, 65, 78, 66 лет и мужчины 50, 57, 64 лет; в селе Волчанские Хутора Волчанской громады пострадали 65-летний мужчина и 65-летняя женщина; в селе Новоалександровка Волчанской громады получили ранения 47-летняя женщина и 57-летний мужчина; в городе Купянск погибла 63-летняя женщина, пострадал 65-летний мужчина; в поселке Васищево Безлюдовской громады пострадал 32-летний мужчина; в городе Лозовая пострадала 45-летняя женщина», — проинформировал Синегубов.

По его данным, россияне применили ракету, тип которой устанавливается, четыре КАБа, 13 БпЛА типа «Герань-2», шесть БпЛА типа «Шахед» и FPV-дрон.

▪️ В Харьковском районе повреждены 17 частных домов, автомобиль, предприятие, админздание, СТО, электросети;

▪️ В Купянском районе повреждены частный дом, админздание;

▪️ В Лозовском районе повреждена мастерская учебного заведения, остекление многоквартирного дома, электросети;

▪️ В Изюмском районе повреждены частный дом, многоквартирный дом, автомобиль, два предприятия.

По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, Купянск военные РФ обстреляли из артиллерии, по Волчанским Хуторам ударил FPV-дрон, по Безлюдовке — КАБы, Васищево также подверглось авиаудару.

Ранее Синегубов сообщал, что в ночь на 1 июня 13 БпЛА типа «Герань-2» атаковали Изюмский, Лозовской и Купянский районы. В Лозовой женщина испытала острую реакцию на стресс.

Читайте также: В РФ вновь заявили, что Украина может потерять Харьков: оценка ISW

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2025 в 09:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек погиб и 14 пострадали на Харьковщине за прошедшие сутки в результате российских обстрелов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".