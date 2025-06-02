Ушли играть в прятки и не вернулись: на Харьковщине разыскивают троих детей
В ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области сообщили, что дети пропали 1 июня в 17:00. Все они – жители села Бунаково Лозовского района на Харьковщине.
По данным копов, пропавшие – воспитанники дома семейного типа. Накануне вечером они отправились вместе с другими детьми играть в прятки, однако обратно так и не вернулись. Теперь полиция разыскивает Алину Терехову 2013 г. р., Дениса Украинцева 2012 г. р. и Наталью Украинцеву 2011 г. р.
Приметы детей:
▪️Алина Терехова: рост 160 сантиметров, длинные русые волосы, среднего телосложения. Была одета в шорты и футболку черного цвета;
▪️Денис Украинцев: рост 150 сантиметров, короткие темные волосы, среднего телосложения. Был одет в голубые шорты, серую футболку, серые кроссовки;
▪️Наталья Украинцева: рост 160 сантиметров, длинные русые волосы, среднего телосложения. Была одета в желтые шорты, желтую футболку и тапочки синего цвета.
Всех, у кого есть какая-либо информация, касаемо пропавших детей, правоохранители просят сообщить ее по телефону «102» или 0574522959, 0667084960.
Читайте также: Концерт и поздравления: праздник для детей провели в Харькове (видео, фото)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: діти, дети, пропали дети, разыскивается, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ушли играть в прятки и не вернулись: на Харьковщине разыскивают троих детей»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 10:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области сообщили, что дети пропали 1 июня в 17:00. Все они – жители села Бунаково Лозовского района на Харьковщине.".