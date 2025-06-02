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Ушли играть в прятки и не вернулись: на Харьковщине разыскивают троих детей

Происшествия 10:37   02.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ушли играть в прятки и не вернулись: на Харьковщине разыскивают троих детей Фото: Патрульная полиция Харьковской области

В ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области сообщили, что дети пропали 1 июня в 17:00. Все они – жители села Бунаково Лозовского района на Харьковщине.

По данным копов, пропавшие – воспитанники дома семейного типа. Накануне вечером они отправились вместе с другими детьми играть в прятки, однако обратно так и не вернулись. Теперь полиция разыскивает Алину Терехову 2013 г. р., Дениса Украинцева 2012 г. р. и Наталью Украинцеву 2011 г. р.

Приметы детей:

▪️Алина Терехова: рост 160 сантиметров, длинные русые волосы, среднего телосложения. Была одета в шорты и футболку черного цвета;
▪️Денис Украинцев: рост 150 сантиметров, короткие темные волосы, среднего телосложения. Был одет в голубые шорты, серую футболку, серые кроссовки;
▪️Наталья Украинцева: рост 160 сантиметров, длинные русые волосы, среднего телосложения. Была одета в желтые шорты, желтую футболку и тапочки синего цвета.

Пропали дети на Харьковщине 02.06.2025

Всех, у кого есть какая-либо информация, касаемо пропавших детей, правоохранители просят сообщить ее по телефону «102» или 0574522959, 0667084960.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 10:37;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области сообщили, что дети пропали 1 июня в 17:00. Все они – жители села Бунаково Лозовского района на Харьковщине.".