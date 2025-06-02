Ушли играть в прятки и не вернулись: на Харьковщине разыскивают троих детей

В ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области сообщили, что дети пропали 1 июня в 17:00. Все они – жители села Бунаково Лозовского района на Харьковщине.

По данным копов, пропавшие – воспитанники дома семейного типа. Накануне вечером они отправились вместе с другими детьми играть в прятки, однако обратно так и не вернулись. Теперь полиция разыскивает Алину Терехову 2013 г. р., Дениса Украинцева 2012 г. р. и Наталью Украинцеву 2011 г. р.

Приметы детей:

▪️Алина Терехова: рост 160 сантиметров, длинные русые волосы, среднего телосложения. Была одета в шорты и футболку черного цвета;

▪️Денис Украинцев: рост 150 сантиметров, короткие темные волосы, среднего телосложения. Был одет в голубые шорты, серую футболку, серые кроссовки;

▪️Наталья Украинцева: рост 160 сантиметров, длинные русые волосы, среднего телосложения. Была одета в желтые шорты, желтую футболку и тапочки синего цвета.

Всех, у кого есть какая-либо информация, касаемо пропавших детей, правоохранители просят сообщить ее по телефону «102» или 0574522959, 0667084960.