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В Харькове появилась новая клумба, больше цветов и возле Дворца бракосочетаний

Общество 15:36   02.06.2025
Виктория Яковенко
В Харькове появилась новая клумба, больше цветов и возле Дворца бракосочетаний Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Коммунальщики продолжают украшать цветами город.

В частности, в КП «Харьковблагоустройство» сообщили, что в Слободском районе появилась новая клумба площадью 100 м2.

«На клумбе высажены декоративные цветы, в частности, фиолетовые петунии, цинерария серебристая и бархатцы. Дополнительную декоративность придают молодые туи», – добавили в КП.

клумбы в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
клумбы в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
клумбы в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Тем временем работники СКП «Харкизеленстрой» обновляют клумбы у Дворца бракосочетаний.

«Наши озеленители добавляют новые растения, чтобы создать более привлекательную и эстетическую среду для горожан. Среди многолетних растений озеленители высаживают красочный нежно-голубой дельфиниум, пестрый колеус и желто-горячую газонию. Тщательно подобранные яркие цветы не только придадут шарму клумбам, но и будут способствовать созданию уютной атмосферы вокруг», — отметили коммунальщики.

цветы возле дворца в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
цветы возле дворца в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
цветы возле дворца в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 15:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики продолжают украшать цветами город.".