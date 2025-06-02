В Харькове появилась новая клумба, больше цветов и возле Дворца бракосочетаний
Коммунальщики продолжают украшать цветами город.
В частности, в КП «Харьковблагоустройство» сообщили, что в Слободском районе появилась новая клумба площадью 100 м2.
«На клумбе высажены декоративные цветы, в частности, фиолетовые петунии, цинерария серебристая и бархатцы. Дополнительную декоративность придают молодые туи», – добавили в КП.
Тем временем работники СКП «Харкизеленстрой» обновляют клумбы у Дворца бракосочетаний.
«Наши озеленители добавляют новые растения, чтобы создать более привлекательную и эстетическую среду для горожан. Среди многолетних растений озеленители высаживают красочный нежно-голубой дельфиниум, пестрый колеус и желто-горячую газонию. Тщательно подобранные яркие цветы не только придадут шарму клумбам, но и будут способствовать созданию уютной атмосферы вокруг», — отметили коммунальщики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: клумба, коммунальщики, новости Харькова, цветы;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 15:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики продолжают украшать цветами город.".