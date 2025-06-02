Live
  • Пн 02.06.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.53
  • EUR 47.07

В центре Харькова начали срезать деревья: зачем и высадят ли новые (фото)

Общество 12:42   02.06.2025
Виктория Яковенко
В центре Харькова начали срезать деревья: зачем и высадят ли новые (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

2 июня на улице Сумской коммунальщики начали срезать именно погибшие деревья.

По данным СКП «Харьковзеленстрой», профессиональная комиссия установила, что таких растений здесь более 60-ти.

Отмечается, что коммунальщики уже убрали сухие стволы и выкорчевали пеньки.

«Впоследствии, после необходимой обработки почвы, на этом месте высадят новые зеленые насаждения», — подчеркнули в СКП.

деревь срезают в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
деревья срезают в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
деревья срезают в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
деревья срезают в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Напомним, на прошлой неделе в Харькове состоялись встречи с руководством города и Зеленстроя по планируемой в будущем программе озеленения. Подробности сообщил депутат горсовета Дмитрий Булах. Он рассказывал: «Договорились об изменении подходов по покосу травы и изменении видов деревьев для высадки. Также договорились, что в городе должен быть один оператор по уходу за деревьями и один оператор по уходу за городскими газонами». Булах также отметил, что на встрече мэр Игорь Терехов заявил, что «будет бороться за каждое дерево в Харькове».

Читайте также: Деревья взялись пилить в Харькове: как спасают насаждения (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 2 июня: утром враг атаковал город, есть раненные
Новости Харькова — главное 2 июня: утром враг атаковал город, есть раненные
02.06.2025, 13:10
«К нему нормально относились» — глава ТЦК Харьковщины о смерти велотуриста
«К нему нормально относились» — глава ТЦК Харьковщины о смерти велотуриста
02.06.2025, 13:16
Как выглядит Харьков после обстрела, показали в прокуратуре (фото, видео)
Как выглядит Харьков после обстрела, показали в прокуратуре (фото, видео)
02.06.2025, 10:03
Ушли играть в прятки и не вернулись: на Харьковщине разыскивают троих детей
Ушли играть в прятки и не вернулись: на Харьковщине разыскивают троих детей
02.06.2025, 10:37
В центре Харькова начали срезать деревья: зачем и высадят ли новые (фото)
В центре Харькова начали срезать деревья: зачем и высадят ли новые (фото)
02.06.2025, 12:42
«Будем с хлебом». Что с зерновыми на Харьковщине, показал Зеленский (видео)
«Будем с хлебом». Что с зерновыми на Харьковщине, показал Зеленский (видео)
02.06.2025, 13:50

Новости по теме:

20:17
Бороться за каждое дерево в Харькове — что Терехов пообещал депутатам
10:09
Создание дендропарка и Аллеи возрождения анонсируют в экопарке под Харьковом
14:49
«Зеленую жемчужину» создали в одном из районов Харькова: что высадили (фото)
13:11
Сброситься на саженцы деревьев предлагает жителям мэр города на Харьковщине
19:34
Коммунальщики закрывали окна и убирали поврежденные деревья в Харькове

Вы читали новость: «В центре Харькова начали срезать деревья: зачем и высадят ли новые (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 12:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 июня на улице Сумской коммунальщики начали срезать именно погибшие деревья.".