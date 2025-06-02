В центре Харькова начали срезать деревья: зачем и высадят ли новые (фото)
2 июня на улице Сумской коммунальщики начали срезать именно погибшие деревья.
По данным СКП «Харьковзеленстрой», профессиональная комиссия установила, что таких растений здесь более 60-ти.
Отмечается, что коммунальщики уже убрали сухие стволы и выкорчевали пеньки.
«Впоследствии, после необходимой обработки почвы, на этом месте высадят новые зеленые насаждения», — подчеркнули в СКП.
Напомним, на прошлой неделе в Харькове состоялись встречи с руководством города и Зеленстроя по планируемой в будущем программе озеленения. Подробности сообщил депутат горсовета Дмитрий Булах. Он рассказывал: «Договорились об изменении подходов по покосу травы и изменении видов деревьев для высадки. Также договорились, что в городе должен быть один оператор по уходу за деревьями и один оператор по уходу за городскими газонами». Булах также отметил, что на встрече мэр Игорь Терехов заявил, что «будет бороться за каждое дерево в Харькове».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деревья, коммунальщики, новости Харькова, СКП "Харьковзеленстрой", улица Сумская;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 12:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 июня на улице Сумской коммунальщики начали срезать именно погибшие деревья.".