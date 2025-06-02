В центре Харькова начали срезать деревья: зачем и высадят ли новые (фото)

2 июня на улице Сумской коммунальщики начали срезать именно погибшие деревья.

По данным СКП «Харьковзеленстрой», профессиональная комиссия установила, что таких растений здесь более 60-ти.

Отмечается, что коммунальщики уже убрали сухие стволы и выкорчевали пеньки.

«Впоследствии, после необходимой обработки почвы, на этом месте высадят новые зеленые насаждения», — подчеркнули в СКП.

Напомним, на прошлой неделе в Харькове состоялись встречи с руководством города и Зеленстроя по планируемой в будущем программе озеленения. Подробности сообщил депутат горсовета Дмитрий Булах. Он рассказывал: «Договорились об изменении подходов по покосу травы и изменении видов деревьев для высадки. Также договорились, что в городе должен быть один оператор по уходу за деревьями и один оператор по уходу за городскими газонами». Булах также отметил, что на встрече мэр Игорь Терехов заявил, что «будет бороться за каждое дерево в Харькове».