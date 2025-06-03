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Что с посылками после удара и ждать ли компенсацию, объяснили в «Новой почте»

Происшествия 10:40   03.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Что с посылками после удара и ждать ли компенсацию, объяснили в «Новой почте»

В ночь на 3 июня оккупанты ударили по отделению «Новой почты» в пригороде Харькове. В компании рассказали о последствиях обстрела.

В пресс-службе «Новой почты» сообщили, что оккупанты уничтожили часть сортировочного отделения терминала.

«Мы связываемся с клиентами, чьи посылки были уничтожены в результате российской атаки, относительно компенсации», – сообщили в компании.

На данный момент пожар уже ликвидировали, никто из сотрудников компании не пострадал, добавили в пресс-службе.

Напомним, ночью 3 июня россияне атаковали дронами Харьковский район. Беспилотники ударили по отделению почты, в результате на месте «прилетов» начался пожар на общей площади 3000 м. кв. К ликвидации возгорания были привлечены подразделения ГСЧС и отделения местной пожарной команды, сообщили спасатели.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 10:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 3 июня оккупанты ударили по отделению «Новой почты» в пригороде Харькове. В компании рассказали о последствиях обстрела.".