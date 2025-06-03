Что с посылками после удара и ждать ли компенсацию, объяснили в «Новой почте»
В ночь на 3 июня оккупанты ударили по отделению «Новой почты» в пригороде Харькове. В компании рассказали о последствиях обстрела.
В пресс-службе «Новой почты» сообщили, что оккупанты уничтожили часть сортировочного отделения терминала.
«Мы связываемся с клиентами, чьи посылки были уничтожены в результате российской атаки, относительно компенсации», – сообщили в компании.
На данный момент пожар уже ликвидировали, никто из сотрудников компании не пострадал, добавили в пресс-службе.
Напомним, ночью 3 июня россияне атаковали дронами Харьковский район. Беспилотники ударили по отделению почты, в результате на месте «прилетов» начался пожар на общей площади 3000 м. кв. К ликвидации возгорания были привлечены подразделения ГСЧС и отделения местной пожарной команды, сообщили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: новая почта, обстрел, пожары, прилет;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 10:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 3 июня оккупанты ударили по отделению «Новой почты» в пригороде Харькове. В компании рассказали о последствиях обстрела.".