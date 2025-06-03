В Харькове задержали агента ФСБ – СБУ: кем устроился, чтобы наводить удары

Очередного предателя разоблачили в Харькове, сообщает пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. По данным следствия, фигурант – 32-летний сотрудник строительной компании, которая возводит запасные командные пункты для защитников областного центра.

В СБУ установили, что подозреваемый устроился в эту фирму, чтобы корректировать ракетно-бомбовые атаки РФ по новопостроенным объектам ВСУ.

«СБУ установила, что агент узнавал координаты этих локаций, когда устанавливал вентиляционные системы для подземных укрытий на ЗКП. Кроме передачи геолокаций, фигурант информировал врага об инженерных особенностях потенциальных целей», — отметили правоохранители.

Для конспирации мужчина удалял с телефона всю переписку с куратором, добавили в СБУ.

Правоохранители задержали фигуранта у него дома на финальном этапе операции. Одновременно Служба безопасности провела спецмеры по обеспечению локаций СОУ.

«В процессе расследования дополнительно установлено, как злоумышленник фиксировал движение бронетехники украинских войск в направлении передовой. Скрытые видеосъемки он производил на камеру телефона, когда возвращался домой после рабочей смены», — отметили правоохранители.

Вероятному агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения), рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Сейчас фигурант находится в СИЗО без права внесения залога. Если вину докажут, ему грозит пожизненное с конфискацией имущества.