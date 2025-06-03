Военный мог корректировать удары РФ по своим же: кого в Харькове задержала СБУ

Подробности задержания в Харькове возможного коллаборанта рассказали в Службе безопасности Украины.

Фигурант дела – 42-летний харьковчанин, военный штурмовой бригады Нацгвардии. По версии следствия, мужчина корректировал удары РФ по местам дислокации своего же подразделения.

«Находясь на должности командира взвода, он «сливал» оккупантам координаты штабов, учебных центров и запасных пунктов воинской части, где проходил службу. Также агент должен был передать куратору списки офицеров бригады и ее численность от роты до батальона», – пишут силовики.

После этого ФСБ должна была помочь вероятному предателю выехать в Россию. Мужчину обещали вывезти через линию фронта на Харьковском направлении.

«По данным следствия, фигурант по собственной инициативе вышел на российскую спецслужбу через своих родственников — бывших российских военных, проживающих в РФ», – отметили в СБУ.

Во время задержания у мужчины изъяли телефон с доказательством сотрудничества с врагом, добавили силовики.

На данный момент ему уже вручили подозрение. Экс-военному грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.