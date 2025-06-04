ХАЦ: на подземную школу в Харькове, что уже открыли, хотят потратить еще 5 млн
ОО «Харьковский антикоррупционный центр» разобрался, зачем на подземную школу в Новобаварском районе, открывшуюся в январе этого года, хотят направить еще деньги.
По данным ХАЦ, соответствующий департамент горсовета заключил еще одно соглашение с ООО «ТТ 2006» на строительство противорадиационного укрытия стоимостью 5,3 млн грн. Об этом стало известно с сайта Prozorro.
«По первому договору подрядчик получил 52,43 млн грн, по второму соглашению фирма «ТТ 2006″ получила еще 21,4 млн грн», — отметили антикоррупционеры.
Говорят: это третий договор на сумму 5,3 млн грн на выполнение работ в уже сданном укрытии.
«В законодательстве действительно есть возможность заключать новые соглашения с основным подрядчиком, если во время работ оказалась необходимость провести работы, которые не были запланированы в первоначальном проекте», — пояснили в ХАЦ.
Антикоррупционеры рассказали, что по этому договору запланировано проведение интернета в школе, а также работы по гидроизоляции, вентиляции, отоплению, сантехнике, противопожарной безопасности. Также планируют приобрести 17 досок для классов и 224 квадратных метра фотообоев.
«Что касается цен, то они в целом рыночные. Учредителем и директором ООО «ТТ 2006″ Виталий Полежаев», – добавили в ХАЦ.
Напомним, вторую подземную школу Харькова открыли в Новобаварском районе в январе. Она стоила больше — около 80 миллионов гривен. Деньги дал Тайвань. Противорадиационное укрытие рассчитано на тысячу учеников в две смены. Строила школу фирма «ТТ-2006».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, подземная школа, ХАЦ;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 15:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ОО «Харьковский антикоррупционный центр» разобрался, зачем на подземную школу в Новобаварском районе, открывшуюся в январе этого года, хотят направить еще деньги.".