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Солнечно и тепло. Прогноз погоды на 5 июня в Харькове и области

Погода 19:58   04.06.2025
Оксана Якушко
Солнечно и тепло. Прогноз погоды на 5 июня в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 5 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области завтра не ожидают осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем ​​воздух прогреется до 22 – 27°.

В Харькове завтра не прогнозируют осадков☀️.
Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 14 °, днем ​​столбик термометра поднимется до 24 — 26 °.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 19:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 5 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".