Солнечно и тепло. Прогноз погоды на 5 июня в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 5 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области завтра не ожидают осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем ​​воздух прогреется до 22 – 27°.

В Харькове завтра не прогнозируют осадков☀️.

Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 14 °, днем ​​столбик термометра поднимется до 24 — 26 °.