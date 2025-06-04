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В Харькове пьяный мужчина избил мать – полиция открыла производство

Общество 14:09   04.06.2025
Виктория Яковенко
В Харькове пьяный мужчина избил мать – полиция открыла производство Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове правоохранители запретили 53-летнему мужчине любым способом контактировать с матерью.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, во время семейной ссоры 53-летний подвыпивший мужчина вел себя агрессивно, нецензурно ругался и нанес 76-летней женщине телесные повреждения.

«Полицейские вынесли в отношении злоумышленника срочное запретительное предписание по обязательству запрета любым способом контактировать с пострадавшим лицом», — рассказали правоохранители.

Кроме того, копы внесли материалы в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 14:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители запретили 53-летнему мужчине любым способом контактировать с матерью.".