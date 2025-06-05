Тепло и солнечно. Прогноз погоды на 6 июня в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 6 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области завтра не прогнозируют осадков.

Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16°, днем ​​воздух прогреется до 26 – 31°.

В Харькове днем ​​не ожидают осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 14 до 16°, днем ​​столбик термометра поднимется до 28 – 30°.