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Тепло и солнечно. Прогноз погоды на 6 июня в Харькове и области

Погода 20:09   05.06.2025
Оксана Якушко
Тепло и солнечно. Прогноз погоды на 6 июня в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 6 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области завтра не прогнозируют осадков.
Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16°, днем ​​воздух прогреется до 26 – 31°.

В Харькове днем ​​не ожидают осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 14 до 16°, днем ​​столбик термометра поднимется до 28 – 30°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 20:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 6 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".