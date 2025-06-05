Укрытие за 137 млн грн в лицее в 25 км от РФ хотят построить на Харьковщине
Циркуновский сельсовет объявил торги на 137,3 млн грн по строительству укрытия лицея, сообщает ХАЦ.
Об этом стало известно из публичных закупок.
Аукцион запланирован на 18 июня. Завершить строительство планируется к 25 декабря 2026 года.
Защитная постройка появится на территории лицея в Циркунах. Договор предусматривает устройство сетей электроснабжения и водоснабжения, канализации, систем вентиляции, пожарной сигнализации, монтаж лифтов, а также благоустройство территории и озеленения.
Начальник Циркуновской сельской военной администрации Николай Сикаленко в комментарии ХАЦ отметил, что сейчас в громаде находится около 300 учеников.
«Мы делаем это для офлайн-обучения, будет такая возможность, вернутся дети, будет жить громада. Не будет этого, громада постепенно зачахнет, люди разъедутся и перспектив не будет», — заявил Сикаленко.
Циркуны находятся менее чем в 20 км от линии боевого столкновения, если смотреть на карту “Deepstate”, и в 25 километрах от украинско-российской границы.
В начале 2024 года Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области уже заключала договор на 136,5 млн грн с ООО «Индастриал Билдинг Груп» о реконструкции здания Циркуновского лицея, но тогда договор расторгли из-за отсутствия средств.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: лицей, укрытие, ХАЦ, циркуны;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 19:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Циркуновский сельсовет объявил торги на 137,3 млн грн по строительству укрытия лицея, сообщает ХАЦ.".