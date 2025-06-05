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Укрытие за 137 млн ​​грн в лицее в 25 км от РФ хотят построить на Харьковщине

Общество 19:44   05.06.2025
Оксана Якушко
Укрытие за 137 млн ​​грн в лицее в 25 км от РФ хотят построить на Харьковщине Фото: ХАЦ

Циркуновский сельсовет объявил торги на 137,3 млн грн по строительству укрытия лицея, сообщает ХАЦ.

Об этом стало известно из публичных закупок.

Аукцион запланирован на 18 июня. Завершить строительство планируется к 25 декабря 2026 года.

Защитная постройка появится на территории лицея в Циркунах. Договор предусматривает устройство сетей электроснабжения и водоснабжения, канализации, систем вентиляции, пожарной сигнализации, монтаж лифтов, а также благоустройство территории и озеленения.

Начальник Циркуновской сельской военной администрации Николай Сикаленко в комментарии ХАЦ отметил, что сейчас в громаде находится около 300 учеников.

«Мы делаем это для офлайн-обучения, будет такая возможность, вернутся дети, будет жить громада. Не будет этого, громада постепенно зачахнет, люди разъедутся и перспектив не будет», — заявил Сикаленко.

Циркуны находятся менее чем в 20 км от линии боевого столкновения, если смотреть на карту “Deepstate”, и в 25 километрах от украинско-российской границы.

В начале 2024 года Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области уже заключала договор на 136,5 млн грн с ООО «Индастриал Билдинг Груп» о реконструкции здания Циркуновского лицея, но тогда договор расторгли из-за отсутствия средств.

Фото: ХАЦ

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 19:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Циркуновский сельсовет объявил торги на 137,3 млн грн по строительству укрытия лицея, сообщает ХАЦ.".