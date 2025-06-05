Завтра перекроют улицу для транспорта в одном из районов Харькова

6 июня с 9:00 до 17:00 перекроют Роганскую улицу на участке от бул. Ивана Каркача до проезда Электровозного, сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с ремонтом проезжей части, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Для объезда закрытого участка организуют двустороннее движение по встречной полосе.