Завтра перекроют улицу для транспорта в одном из районов Харькова
Фото: ХГС
6 июня с 9:00 до 17:00 перекроют Роганскую улицу на участке от бул. Ивана Каркача до проезда Электровозного, сообщает Харьковский горсовет.
Это связано с ремонтом проезжей части, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Для объезда закрытого участка организуют двустороннее движение по встречной полосе.
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: объезд, перекроют, улица, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 18:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 июня с 9:00 до 17:00 перекроют Роганскую улицу на участке от бул. Ивана Каркача до проезда Электровозного, сообщает Харьковский горсовет.".