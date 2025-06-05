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Завтра перекроют улицу для транспорта в одном из районов Харькова

Транспорт 18:20   05.06.2025
Оксана Якушко
Завтра перекроют улицу для транспорта в одном из районов Харькова Фото: ХГС

6 июня с 9:00 до 17:00 перекроют Роганскую улицу на участке от бул. Ивана Каркача до проезда Электровозного, сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с ремонтом проезжей части, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Для объезда закрытого участка организуют двустороннее движение по встречной полосе.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 18:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 июня с 9:00 до 17:00 перекроют Роганскую улицу на участке от бул. Ивана Каркача до проезда Электровозного, сообщает Харьковский горсовет.".