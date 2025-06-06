Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении украинские подразделения отбили две атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении противник трижды атаковал позиции в районах населенных пунктов Загрызово и Степовая Новоселовка – украинские защитники успешно отбили все вражеские штурмы.
На Лиманском направлении армия РФ совершила девять атак в районах населенных пунктов Грековка, Колодцы и в направлениях Нового Мира (Харьковская область) и Торского.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 16:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении украинские подразделения отбили две атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое, сообщил Генштаб ВСУ.".