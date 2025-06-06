Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00

На Харьковском направлении украинские подразделения отбили две атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении противник трижды атаковал позиции в районах населенных пунктов Загрызово и Степовая Новоселовка – украинские защитники успешно отбили все вражеские штурмы.

На Лиманском направлении армия РФ совершила девять атак в районах населенных пунктов Грековка, Колодцы и в направлениях Нового Мира (Харьковская область) и Торского.