В ВСУ сообщили о штурмах РФ на севере Харковщины, а также потерях врага

О боях и потерях врага на Харьковском направлении сообщили в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли три авиаудара с применением 1 КАБа, 14 НАР, задействовали 162 дрона-камикадзе, также осуществили 633 обстрела позиций защитников Украины. Девять раз враг атаковал позиции наших защитников в районах Старицы, Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и в направлении Долгенького», – уточнили в ОТГВ «Харьков».

Потери оккупанта в живой силе за сутки: 86 военных, 35 из них – убиты. Кроме того, ВСУ уничтожили 115 единиц вооружения и военной техники врага: 11 авто, три артсистемы, 86 БпЛА, а также 111 укрытий, два места для хранения боеприпасов и хранилище для горюче-смазочных материалов.