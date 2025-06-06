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В ВСУ сообщили о штурмах РФ на севере Харковщины, а также потерях врага

Украина 12:15   06.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
В ВСУ сообщили о штурмах РФ на севере Харковщины, а также потерях врага Фото: Генштаб ВСУ

О боях и потерях врага на Харьковском направлении сообщили в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли три авиаудара с применением 1 КАБа, 14 НАР, задействовали 162 дрона-камикадзе, также осуществили 633 обстрела позиций защитников Украины. Девять раз враг атаковал позиции наших защитников в районах Старицы, Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и в направлении Долгенького», – уточнили в ОТГВ «Харьков».

Потери оккупанта в живой силе за сутки: 86 военных, 35 из них – убиты. Кроме того, ВСУ уничтожили 115 единиц вооружения и военной техники врага: 11 авто, три артсистемы, 86 БпЛА, а также 111 укрытий, два места для хранения боеприпасов и хранилище для горюче-смазочных материалов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 12:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и потерях врага на Харьковском направлении сообщили в ОТГВ «Харьков».".