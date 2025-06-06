Погибли спасатели, повреждены ж/д пути метро: последствия обстрелов в Киеве

О результатах ночного обстрела в Киеве рассказали власти столицы.

Первые взрывы в столице прозвучали примерно в 01:30. До этого в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в центральной части Украины замечены «шахеды».

После чего мэр Виталий Кличко сообщил о взрывах, а также проинформировал, что в Киеве работает ПВО.

Под атакой этой ночью оказались Соломенский, Дарницкий, Голосеевский, Деснянский, Шевченковский и Днепровский районы. Под утро начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что оккупанты повредили пути метро.

«В результате вражеской атаки повреждены пути метро между станциями Дарница и Левобережная. Возгорания и пострадавших нет», – написал Ткаченко.

Кличко же рассказал, что пути могут восстанавливать целые сутки.

В результате массированной атаки в Киеве повреждены дома, гражданская инфраструктура, АЗС, авто. На некоторых местах «прилетов» начались пожары. И пока спасатели ликвидировали возгорания – россияне ударили повторно. В результате погибли трое работников ГСЧС.

«Павел Езгор, Даниил Скадин, Андрей Ременный…россияне забрали жизни людей, которые первыми бросились ликвидировать последствия страшного удара. Людей, которые вышли на обычное дежурство, как всегда — в боевой готовности», – написали в ГСЧС Украины.

Всего же погибли четверо людей, 20 – получили ранения, 16 из них – госпитализированы. Поисково-спасательные операции на разных местах «прилетов» продолжаются.

Также в результате обстрелов без света осталась часть Левого берега, передают в ДТЭК.

«Из-за обстрелов российских оккупантов 2 167 семей левого берега столицы остались без электроснабжения», – уточнили энергетики.

На данный момент специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.