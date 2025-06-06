Гроза и дождь. Прогноз погоды на 7 июня в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 7 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области местами ожидают небольшой кратковременный дождь. Также прогнозируют грозу⚡️.
Ветер будет западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 15 до 20 °, днем воздух прогреется до 28 — 33 °.
В Харькове прогнозируют на завтра небольшой кратковременный дождь. 🌧
Ветер будет западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 15 до 17 °, днем столбик термометра поднимется до 29 — 31 °.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 20:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 7 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".