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Гроза и дождь. Прогноз погоды на 7 июня в Харькове и области

Погода 20:50   06.06.2025
Оксана Якушко
Гроза и дождь. Прогноз погоды на 7 июня в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 7 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области местами ожидают небольшой кратковременный дождь. Также прогнозируют грозу⚡️.
Ветер будет западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 15 до 20 °, днем ​​воздух прогреется до 28 — 33 °.

В Харькове прогнозируют на завтра небольшой кратковременный дождь. 🌧
Ветер будет западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 15 до 17 °, днем ​​столбик термометра поднимется до 29 — 31 °.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 20:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 7 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".