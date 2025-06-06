Гроза и дождь. Прогноз погоды на 7 июня в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 7 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области местами ожидают небольшой кратковременный дождь. Также прогнозируют грозу⚡️.

Ветер будет западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 15 до 20 °, днем ​​воздух прогреется до 28 — 33 °.

В Харькове прогнозируют на завтра небольшой кратковременный дождь. 🌧

Ветер будет западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 15 до 17 °, днем ​​столбик термометра поднимется до 29 — 31 °.