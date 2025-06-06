Опасная погода будет бушевать этим вечером и ночью 7 июня на Харьковщине
Фото: МГ «Объектив»
Предупреждение об опасной грозе на этот вечер и на ночь 7 июня сделал Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
«Вечером 6 июня с сохранением ночью 7 июня ожидаются: по городу гроза 🌩️; по области гроза 🌩️, местами шквал 💨 15 – 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)» — говорится в сообщении.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: гроза, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 18:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение об опасной грозе на этот вечер и на ночь 7 июня сделал Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".