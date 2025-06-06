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Опасная погода будет бушевать этим вечером и ночью 7 июня на Харьковщине

Погода 18:56   06.06.2025
Оксана Якушко
Опасная погода будет бушевать этим вечером и ночью 7 июня на Харьковщине Фото: МГ «Объектив»

Предупреждение об опасной грозе на этот вечер и на ночь 7 июня сделал Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

«Вечером 6 июня с сохранением ночью 7 июня ожидаются: по городу гроза 🌩️; по области гроза 🌩️, местами шквал 💨 15 – 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)» — говорится в сообщении.

Фото: Харьковский региональный центр гидрометеорологии

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 18:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение об опасной грозе на этот вечер и на ночь 7 июня сделал Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".