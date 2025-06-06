Опасная погода будет бушевать этим вечером и ночью 7 июня на Харьковщине

Предупреждение об опасной грозе на этот вечер и на ночь 7 июня сделал Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

«Вечером 6 июня с сохранением ночью 7 июня ожидаются: по городу гроза 🌩️; по области гроза 🌩️, местами шквал 💨 15 – 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)» — говорится в сообщении.