Пожар на деревообрабатывающем предприятии возник в Харькове
Огонь вспыхнул на предприятии в Холодногорском районе Харькова в 15.46, сообщили в ГСЧС.
Когда прибыли спасатели, горели 2 складских здания на общей площади 250 м². Подразделения ГСЧС подали 5 водяных стволов и уже в 16:31 локализовали огонь. Окончательно пожар потушили в 19:00.
Всего на месте происшествия работало 28 пожарных и 6 пожарных автоцистерн.
Причину возникновения возгорания устанавливают. Пострадавших нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, огонь, пожары, предприятие, Харьков, Холодногорский район;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 19:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Огонь вспыхнул на предприятии в Холодногорском районе Харькова в 15.46, сообщили в ГСЧС.".