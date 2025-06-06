Пожар на деревообрабатывающем предприятии возник в Харькове

Огонь вспыхнул на предприятии в Холодногорском районе Харькова в 15.46, сообщили в ГСЧС.

Когда прибыли спасатели, горели 2 складских здания на общей площади 250 м². Подразделения ГСЧС подали 5 водяных стволов и уже в 16:31 локализовали огонь. Окончательно пожар потушили в 19:00.

Всего на месте происшествия работало 28 пожарных и 6 пожарных автоцистерн.

Причину возникновения возгорания устанавливают. Пострадавших нет.