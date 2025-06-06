«Скрыл» дом и не указал цену авто в декларации: депутата судили на Харьковщине

Депутат Кегичевского поселкового совета в декларации за 2022 и 2023 годы указал недостоверные сведения на 771017 гривен. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В частности, как выяснило следствие, чиновник не указал данные о жилом доме, где проживал в течение отчетного периода и который принадлежит члену его семьи, а также не указал стоимость транспортного средства, которым владеет.

«Постановлением Кегичевского райсуда депутата признали виновным в совершении правонарушения, связанного с коррупцией, по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП и наложено взыскание в виде штрафа», — рассказали в прокуратуре.

Но он не согласился с таким решением и подал апелляцию. Однако суд апелляционной инстанции оставил предварительное решение в силе.

«Сейчас сведения о нарушителе, который привлечен к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией, будут внесены в электронную базу данных «Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения», — заявили правоохранители.