«Скрыл» дом и не указал цену авто в декларации: депутата судили на Харьковщине
Депутат Кегичевского поселкового совета в декларации за 2022 и 2023 годы указал недостоверные сведения на 771017 гривен. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
В частности, как выяснило следствие, чиновник не указал данные о жилом доме, где проживал в течение отчетного периода и который принадлежит члену его семьи, а также не указал стоимость транспортного средства, которым владеет.
«Постановлением Кегичевского райсуда депутата признали виновным в совершении правонарушения, связанного с коррупцией, по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП и наложено взыскание в виде штрафа», — рассказали в прокуратуре.
Но он не согласился с таким решением и подал апелляцию. Однако суд апелляционной инстанции оставил предварительное решение в силе.
«Сейчас сведения о нарушителе, который привлечен к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией, будут внесены в электронную базу данных «Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения», — заявили правоохранители.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: декларация, депутат, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 14:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутат Кегичевского поселкового совета в декларации за 2022 и 2023 годы указал недостоверные сведения на 771017 гривен. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".