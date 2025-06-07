Бизнесмены, которые остались в Харькове, — немного сумасшедшие — Балака

В Харькове и ближайшем пригороде продолжается серия «прилетов» по различным предприятиям. 7 июня произошла наиболее массированная атака — более 40 ударов по одному.

«Каждый «прилет» в Харьков КАБа, ракеты, стаи «Шахедов» — это от 20 до 100 бизнесов, которые или прекращают на какой-то срок свою работу, или совсем закрываются, — подчеркнул в интервью МГ «Объектив» глава коордсовета Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА) в Харькове Игорь Балака.

При этом ни «єВідновлення», ни страхования для бизнеса в Харькове не предусмотрено. Также пока безуспешны призывы дать региону особый экономический статус.

«Нельзя сравнивать условия ведения бизнеса в Харьковской области и в других прифронтовых регионах с условиями ведения бизнеса, например, в Закарпатской области, или Львовской, или Ивано-Франковской. Когда они рассказывают, как им трудно вести бизнес, мы можем еще 15-20 факторов привести, почему харьковчанам и бизнесменам Слобожанщины еще сложнее. И поэтому не могут в Украине быть равные условия для неравных. Мы не равны с ними. Это мы говорим не о благотворительности, это мы говорим о выживании и о существовании самого Харькова. Потому что защищать города, в которых есть люди, есть бизнес, а бизнес — это прежде всего рабочие места, легче, когда кто-то здесь работает. Это системная глубокая проблема. Мы понимаем, что если сейчас не принять каких-то мер, ситуация будет только ухудшаться. Если уедет бизнес, он заберет самое главное, что у него есть. Это даже не оборудование, не какое-то оборудование, это даже не деньги. Это — люди. Если люди переедут в более спокойные регионы Украины, то они там осядут, они купят себе жилье, их дети пойдут в местные школы и детские сады. Эти люди с высокой вероятностью уже в Харьков не вернутся», — объясняет Балака.

За 3,5 года войны удалось добиться отмены местных налогов, что глава коордсовета Европейской бизнес-ассоциации в Харькове сравнивает с баллоном кислорода для умирающего от коронавируса.

«Большинство наших предпринимателей просто было не в состоянии оплачивать те налоги местные, которые есть. Потому что у некоторых налоги на недвижимость и аренда земли были больше, чем выручка их предприятий или сдача в аренду их площадей. Знаете, парадоксальная ситуация. Налоги, если бы не компенсировали, у нас вторые после Киева. Это, знаете, как при коронавирусе человеку, который умирает, дают баллон с кислородом для того, чтобы не умер. Но выживет или не выживет — зависит не только от этого баллона, а от комплексного лечения», — проводит аналогию он.

При этом даже такой «кислород» доступен только в Харькове — уже в ближайшем пригороде (том же Васищево, по которому в последнее время было несколько мощных вражеских ударов) предпринимателей от местных налогов не освободили.

«Скажем честно, те харьковчане, которые остались здесь, бизнесмены, они немножко сумасшедшие, они себя не представляют в другом городе, поэтому они будут вести бизнес», — считает Балака.

Он подчеркнул, бизнес Харькова не ждет, а борется. Существующие проблемы поднимают на каждой встрече с властью. Для координации совместных действий создали Коалицию отраслевых и бизнес-сообществ Харькова (КОХА), в которую объединились сейчас пять организаций и процесс присоединения продолжается.

«Оптимизм у нас всегда, знаете, как в этих мемах про лягушку и аиста, когда держится за горло. Никогда не сдавайся. Вот такой харьковский бизнес. Он практически у аиста находится в клюве, а сам держит за горло, чтобы его не проглотили», — отметил глава коордсовета Европейской бизнес-ассоциации.