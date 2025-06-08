Лес вспыхнул на Харьковщине из-за российских обстрелов
Фото: Слобожанский лесной офис
В результате ударов РСЗО в Боровском лесничестве 8 июня вспыхнул огонь, сообщает филиал «Слобожанский лесной офис».
Этот лес находится в 12 км от зоны столкновения и его постоянно обстреливают.
На ликвидацию возгорания выехала техника Изюмского надлесничества. На месте работают пожарные модули, трактор и пожарные автомобили компании.
На помощь приехала пожарная техника из других надлесничеств Харьковщины – Гутянского, Змиевского, Октябрьского и силы ГСЧС.
Из-за заминирования территории огонь стремительно распространился. Общая площадь составляет около 40 га.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Борова, ліс, лес, пожары;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2025 в 18:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ударов РСЗО в Боровском лесничестве 8 июня вспыхнул огонь, сообщает филиал «Слобожанский лесной офис».".