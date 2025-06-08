Лес вспыхнул на Харьковщине из-за российских обстрелов

В результате ударов РСЗО в Боровском лесничестве 8 июня вспыхнул огонь, сообщает филиал «Слобожанский лесной офис».

Этот лес находится в 12 км от зоны столкновения и его постоянно обстреливают.

На ликвидацию возгорания выехала техника Изюмского надлесничества. На месте работают пожарные модули, трактор и пожарные автомобили компании.

На помощь приехала пожарная техника из других надлесничеств Харьковщины – Гутянского, Змиевского, Октябрьского и силы ГСЧС.

Из-за заминирования территории огонь стремительно распространился. Общая площадь составляет около 40 га.