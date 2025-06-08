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Лес вспыхнул на Харьковщине из-за российских обстрелов

Происшествия 18:25   08.06.2025
Оксана Якушко
Лес вспыхнул на Харьковщине из-за российских обстрелов Фото: Слобожанский лесной офис

В результате ударов РСЗО в Боровском лесничестве 8 июня вспыхнул огонь, сообщает филиал «Слобожанский лесной офис».

Этот лес находится в 12 км от зоны столкновения и его постоянно обстреливают.

На ликвидацию возгорания выехала техника Изюмского надлесничества. На месте работают пожарные модули, трактор и пожарные автомобили компании.

На помощь приехала пожарная техника из других надлесничеств Харьковщины – Гутянского, Змиевского, Октябрьского и силы ГСЧС.

Из-за заминирования территории огонь стремительно распространился. Общая площадь составляет около 40 га.

Фото: Слобожанский лесной офис
Фото: Слобожанский лесной офис
Фото: Слобожанский лесной офис

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2025 в 18:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ударов РСЗО в Боровском лесничестве 8 июня вспыхнул огонь, сообщает филиал «Слобожанский лесной офис».".