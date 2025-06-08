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На Купянском направлении продолжается один бой – Генштаб ВСУ

Фронт 17:39   08.06.2025
Оксана Якушко
На Купянском направлении продолжается один бой – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне нанесли авиаудар возле Слатино, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне четырежды пытались штурмовать укрепление украинских защитников в районе Степной Новоселовки, один бой продолжается до сих пор.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2025 в 17:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне нанесли авиаудар возле Слатино, сообщил Генштаб ВСУ.".