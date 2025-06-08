На Купянском направлении продолжается один бой – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне нанесли авиаудар возле Слатино, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне четырежды пытались штурмовать укрепление украинских защитников в районе Степной Новоселовки, один бой продолжается до сих пор.