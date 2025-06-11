В Украину вернули тела 1212 павших воинов, среди них – защитники Харьковщины
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
По результатам проведенных репатриационных мероприятий из России в Украину вернули тела 1212 павших украинских военных. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Отмечается, что это защитники, которые воевали в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, а также в Курской областях.
«Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 13:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По результатам проведенных репатриационных мероприятий из России в Украину вернули тела 1212 павших украинских военных. ".