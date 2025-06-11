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В Украину вернули тела 1212 павших воинов, среди них – защитники Харьковщины

Общество 13:10   11.06.2025
Виктория Яковенко
В Украину вернули тела 1212 павших воинов, среди них – защитники Харьковщины Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

По результатам проведенных репатриационных мероприятий из России в Украину вернули тела 1212 павших украинских военных. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что это защитники, которые воевали в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, а также в Курской областях.

«Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», — говорится в сообщении.

вернули тела погибших
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
вернули тела погибших
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 13:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По результатам проведенных репатриационных мероприятий из России в Украину вернули тела 1212 павших украинских военных. ".