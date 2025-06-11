В Украину вернули тела 1212 павших воинов, среди них – защитники Харьковщины

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

По результатам проведенных репатриационных мероприятий из России в Украину вернули тела 1212 павших украинских военных. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что это защитники, которые воевали в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, а также в Курской областях.

«Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», — говорится в сообщении.