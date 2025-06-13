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40 деревьев повалил ветер в Харькове, коммунальщики работали до ночи (фото)

Общество 14:14   13.06.2025
Виктория Яковенко
40 деревьев повалил ветер в Харькове, коммунальщики работали до ночи (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Коммунальщики показали последствия сильного ветра, бушевавшего в Харькове 12 июня.

«Харьковзеленстрой получил заявки на не менее 40 поваленных непогодой деревьев и 35 сломанных веток. Специалисты работали во всех районах до ночи и утром снова выехали по адресам убирать аварийные насаждения», – рассказали в СКП «Харьковзеленстрой».

ветер повалил деревья в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
ветер повалил деревья в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
ветер повалил деревья в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

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Тем временем в Региональном центре по гидрометеорологии предупреждают: опасные метеорологические явления будут на Харьковщине и в субботу, 14 июня.

«Днем 14 июня ожидаются: по городу гроза; по области гроза, местами шквал 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

 

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 14:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики показали последствия сильного ветра, бушевавшего в Харькове 12 июня.".