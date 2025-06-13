40 деревьев повалил ветер в Харькове, коммунальщики работали до ночи (фото)
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Коммунальщики показали последствия сильного ветра, бушевавшего в Харькове 12 июня.
«Харьковзеленстрой получил заявки на не менее 40 поваленных непогодой деревьев и 35 сломанных веток. Специалисты работали во всех районах до ночи и утром снова выехали по адресам убирать аварийные насаждения», – рассказали в СКП «Харьковзеленстрой».
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Тем временем в Региональном центре по гидрометеорологии предупреждают: опасные метеорологические явления будут на Харьковщине и в субботу, 14 июня.
«Днем 14 июня ожидаются: по городу гроза; по области гроза, местами шквал 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, деревья, новости Харькова, СКП "Харьковзеленстрой";
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 14:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики показали последствия сильного ветра, бушевавшего в Харькове 12 июня.".