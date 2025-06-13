Военного ВСУ добавила в историю об избиении копа под Харьковом пропаганда РФ
В историю об избиении патрульного в поселке Безлюдовка Харьковской области 9 июня российская пропаганда добавила военнослужащего ВСУ. Якобы копа били не уклонист и его жена, а действующий защитник.
На фейк обратил внимание Центр противодействия дезинформации.
«Фейкоделы регулярно подделывают заголовки криминальных новостей, добавляя фразу »военнослужащий ВСУ« и приписывая вымышленные преступления украинским защитникам», — констатировали в Центре.
Также пропагандисты распространили новость, что якобы военные сорвали золотую цепочку с шеи пенсионерки в Харькове. На самом деле полиция задержала за нападение на 65-летнюю женщину двоих рецидивистов. Как и в первом случае, военные в инциденте не фигурируют.
Напомним, 47-летнему мужчине и 45-летней женщине, которым инкриминируют избиение полицейского в поселке Безлюдовка 9 июня, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 УКУ (умышленное причинение работнику правоохранительных органов легких телесных повреждений). По данным облпрокуратуры, в тот день правоохранители остановили Daewoo Nubira из-за нарушения ПДД. В ходе проверки выяснилось, что водитель в розыске за уклонение от призыва по мобилизации. Полицейский предложил мужчине проехать в ТЦК для составления админпротокола, однако тот отказался и начал конфликтовать. Впоследствии на место происшествия прибыла его жена, а также представители ТЦК и СП. Водитель ударил полицейского по голове палкой, а его супруга — камнем.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: безлюдовка, новости Харькова, полиция Харьковской области, тцк;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 20:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В историю об избиении патрульного в поселке Безлюдовка Харьковской области 9 июня российская пропаганда добавила военнослужащего ВСУ.".