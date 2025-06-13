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Восемь атак РФ на севере Харьковщины и под Купянском — сводка Генштаба ВСУ

Фронт 17:25   13.06.2025
Елена Нагорная
Восемь атак РФ на севере Харьковщины и под Купянском — сводка Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Восемь раз атаковали военные РФ с начала суток на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

▪️На Харьковском направлении россияне пытались продвинуться к позициям украинских защитников в районах Волчанска и Каменки. Одну атаку отбили, два боя продолжаются. Авиация противника нанесла удар КАБами по населенному пункту Скорики.

▪️Пять раз ВС РФ атаковали на Купянском направлении вблизи Степовой Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки. В настоящее время идет бой.

▪️На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, украинские подразделения отбили девять атак в районах ряда населенных пунктов, среди которых Новый Мир на Харьковщине. Четыре атаки на направлении продолжаются.

Напомним, утром Генштаб ВСУ информировал, что на Харьковском направлении в течение минувших суток зафиксировали две атаки россиян в районе Волчанска, а на Купянском – украинские защитники сдержали девять штурмов оккупантов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 17:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь раз атаковали военные РФ с начала суток на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".