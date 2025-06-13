Восемь атак РФ на севере Харьковщины и под Купянском — сводка Генштаба ВСУ
Восемь раз атаковали военные РФ с начала суток на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
▪️На Харьковском направлении россияне пытались продвинуться к позициям украинских защитников в районах Волчанска и Каменки. Одну атаку отбили, два боя продолжаются. Авиация противника нанесла удар КАБами по населенному пункту Скорики.
▪️Пять раз ВС РФ атаковали на Купянском направлении вблизи Степовой Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки. В настоящее время идет бой.
▪️На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, украинские подразделения отбили девять атак в районах ряда населенных пунктов, среди которых Новый Мир на Харьковщине. Четыре атаки на направлении продолжаются.
Напомним, утром Генштаб ВСУ информировал, что на Харьковском направлении в течение минувших суток зафиксировали две атаки россиян в районе Волчанска, а на Купянском – украинские защитники сдержали девять штурмов оккупантов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 17:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь раз атаковали военные РФ с начала суток на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".