Восемь атак РФ на севере Харьковщины и под Купянском — сводка Генштаба ВСУ

Восемь раз атаковали военные РФ с начала суток на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

▪️На Харьковском направлении россияне пытались продвинуться к позициям украинских защитников в районах Волчанска и Каменки. Одну атаку отбили, два боя продолжаются. Авиация противника нанесла удар КАБами по населенному пункту Скорики.

▪️Пять раз ВС РФ атаковали на Купянском направлении вблизи Степовой Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки. В настоящее время идет бой.

▪️На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, украинские подразделения отбили девять атак в районах ряда населенных пунктов, среди которых Новый Мир на Харьковщине. Четыре атаки на направлении продолжаются.

Напомним, утром Генштаб ВСУ информировал, что на Харьковском направлении в течение минувших суток зафиксировали две атаки россиян в районе Волчанска, а на Купянском – украинские защитники сдержали девять штурмов оккупантов.