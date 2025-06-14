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Дождь и гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 15 июня

Погода 19:00   14.06.2025
Виктория Яковенко
Дождь и гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 15 июня Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 15 июня, на Харьковщине — ночью небольшой кратковременный дождь. Днем также будут осадки, по области местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 11 до 13 градусов, днем ​​– от 19 до 21, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночная температура – ​​от 8 до 13 градусов, дневная – от 16 до 21 градуса.

Ветер северо-западный – 7-12 м/с.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2025 в 19:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 15 июня, на Харьковщине — ночью небольшой кратковременный дождь. Днем также будут осадки, по области местами гроза.".