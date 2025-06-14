Дождь и гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 15 июня
Фото: Василий Голосный
В воскресенье, 15 июня, на Харьковщине — ночью небольшой кратковременный дождь. Днем также будут осадки, по области местами гроза.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 11 до 13 градусов, днем – от 19 до 21, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.
По области ночная температура – от 8 до 13 градусов, дневная – от 16 до 21 градуса.
Ветер северо-западный – 7-12 м/с.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2025 в 19:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 15 июня, на Харьковщине — ночью небольшой кратковременный дождь. Днем также будут осадки, по области местами гроза.".