Дождь и гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 15 июня

В воскресенье, 15 июня, на Харьковщине — ночью небольшой кратковременный дождь. Днем также будут осадки, по области местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 11 до 13 градусов, днем ​​– от 19 до 21, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночная температура – ​​от 8 до 13 градусов, дневная – от 16 до 21 градуса.

Ветер северо-западный – 7-12 м/с.