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Фрукты, овощи и мясо подорожали на Харьковщине, яйца упали в цене – облстат

Общество 12:12   14.06.2025
Виктория Яковенко
Фрукты, овощи и мясо подорожали на Харьковщине, яйца упали в цене – облстат Фото: ГУ статистики в Харьковской области

Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в мае по сравнению с апрелем и началом года.

«Потребительские цены в Харьковской области в мае по сравнению с апрелем выросли на 1,2%, с начала года – на 5,8% (по Украине по сравнению с апрелем выросли на 1,3%, с начала года – на 5,6%)», – проинформировали специалисты.

Отмечается, что в регионе больше всего выросла цена на фрукты (на 10,8%). Также подорожало мясо (на 6,6%). Прибавили в цене овощи (на 6,5%), а также макаронные изделия (на 2,2%). Кроме того, подорожали хлеб и безалкогольные напитки.

При этом подешевели яйца (на 10,9%). Снизились цены на одежду и обувь (на 1,3%), топливо (на 1,2%), железнодорожный пассажирский транспорт (на 1%), фармпродукцию (на 0,8%) и масло (на 0,3%).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2025 в 12:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в мае по сравнению с апрелем и началом года.".