Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

На Харьковском направлении противник пытается продвинуться к позициям украинских защитников в районе Каменки и в направлении населенных пунктов Липцы, Красное Первое. Две атаки отбиты, один бой продолжается, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении оккупанты безуспешно пытались продвинуться в направлении Голубовки.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили пять атак в районах Ямполевки, Серебрянского леса и в направлении населенных пунктов Торское, Шандриголово, а также Ольговка и Новый Мир в Харьковской области. Еще пять атак продолжаются.