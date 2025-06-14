Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении противник пытается продвинуться к позициям украинских защитников в районе Каменки и в направлении населенных пунктов Липцы, Красное Первое. Две атаки отбиты, один бой продолжается, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении оккупанты безуспешно пытались продвинуться в направлении Голубовки.
На Лиманском направлении украинские подразделения отбили пять атак в районах Ямполевки, Серебрянского леса и в направлении населенных пунктов Торское, Шандриголово, а также Ольговка и Новый Мир в Харьковской области. Еще пять атак продолжаются.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, купянское направление, фронт, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2025 в 16:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник пытается продвинуться к позициям украинских защитников в районе Каменки и в направлении населенных пунктов Липцы, Красное Первое. ".