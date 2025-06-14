Ночью «Шахеды» атаковали Изюм – местная администрация

В городе Изюм на Харьковщине ночью 14 июня зафиксировали четыре «прилета» вражеских БпЛА типа «Шахед».

Об этом сообщила Изюмская городская военная администрация около 03:00.

«В результате атаки повреждены жилые дома и административные здания. В медучреждения никто не обращался», — говорится в сообщении.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ об угрозе ударных БпЛА в Харьковской области начали предупреждать с 23:39.

Уже в 00:05 угроза беспилотников была для Харькова. Взрывов в областном центре не было.

Отбой в Харькове и области раздался в 04:07.