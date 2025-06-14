Ночью «Шахеды» атаковали Изюм – местная администрация
Фото: Anton Petrus
В городе Изюм на Харьковщине ночью 14 июня зафиксировали четыре «прилета» вражеских БпЛА типа «Шахед».
Об этом сообщила Изюмская городская военная администрация около 03:00.
«В результате атаки повреждены жилые дома и административные здания. В медучреждения никто не обращался», — говорится в сообщении.
Отметим, что в Воздушных силах ВСУ об угрозе ударных БпЛА в Харьковской области начали предупреждать с 23:39.
Уже в 00:05 угроза беспилотников была для Харькова. Взрывов в областном центре не было.
Отбой в Харькове и области раздался в 04:07.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, воздушные силы вс всу, Изюм, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2025 в 06:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Изюм на Харьковщине ночью 14 июня зафиксировали четыре «прилета» вражеских БпЛА типа «Шахед».".