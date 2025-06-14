Пострадавших за сутки на Харьковщине нет, чем били россияне – Синегубов
Фото: Елена Нагорная
За прошедшие сутки под вражескими ударами находились пять населенных пунктов Харьковщины, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов пострадавших нет, уточнил Синегубов.
По региону ударили шесть КАБов, ФАБ-1500, четыре БпЛА типа «Герань-2» и FPV-дрон.
«В Купянском районе повреждены многоквартирный дом, восемь частных домов (г. Купянск); в Изюмском районе повреждены частные дома, два админздания, гостиница, три автомобиля (г. Изюм)», — отметил глава ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, Олег Синегубов, пострадавшие, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2025 в 09:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки под вражескими ударами находились пять населенных пунктов Харьковщины, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".