Пострадавших за сутки на Харьковщине нет, чем били россияне – Синегубов

За прошедшие сутки под вражескими ударами находились пять населенных пунктов Харьковщины, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов пострадавших нет, уточнил Синегубов.

По региону ударили шесть КАБов, ФАБ-1500, четыре БпЛА типа «Герань-2» и FPV-дрон.

«В Купянском районе повреждены многоквартирный дом, восемь частных домов (г. Купянск); в Изюмском районе повреждены частные дома, два админздания, гостиница, три автомобиля (г. Изюм)», — отметил глава ХОВА.