Пятиэтажка и частный дом горели на Харьковщине из-за ударов РФ — ГСЧС

За сутки в регионе спасатели потушили два пожара, произошедших в результате вражеских обстрелов в Купянском и Изюмском районах области, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В частности, утром 13 июня в результате удара КАБ загорелся пятиэтажный дом в городе Купянск.

«Горели три квартиры на пятом этаже общей площадью 150 м кв. Обошлось без пострадавших. С огнем сражались восемь спасателей на двух единицах техники. В 10:08 огонь удалось ликвидировать», – рассказали в ГСЧС.

Ночью вражеский БпЛА попал в частный дом в Изюме.

«В результате попадания повреждено частное домовладение, занялись его конструктивные элементы на площади 5 м кв», — добавили спасатели.

За сутки ГСЧСники ликвидировали пять пожаров в природных экосистемах на общей площади около 2,3 га.