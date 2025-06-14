Пятиэтажка и частный дом горели на Харьковщине из-за ударов РФ — ГСЧС
За сутки в регионе спасатели потушили два пожара, произошедших в результате вражеских обстрелов в Купянском и Изюмском районах области, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
В частности, утром 13 июня в результате удара КАБ загорелся пятиэтажный дом в городе Купянск.
«Горели три квартиры на пятом этаже общей площадью 150 м кв. Обошлось без пострадавших. С огнем сражались восемь спасателей на двух единицах техники. В 10:08 огонь удалось ликвидировать», – рассказали в ГСЧС.
Ночью вражеский БпЛА попал в частный дом в Изюме.
«В результате попадания повреждено частное домовладение, занялись его конструктивные элементы на площади 5 м кв», — добавили спасатели.
За сутки ГСЧСники ликвидировали пять пожаров в природных экосистемах на общей площади около 2,3 га.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, ГСЧС в Харьковской области, КАБ, пожары, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2025 в 09:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в регионе спасатели потушили два пожара, произошедших в результате вражеских обстрелов в Купянском и Изюмском районах области, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".