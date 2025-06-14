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В РФ заявили, что их войска активизировались на севере Харьковщины – ISW

Фронт 07:26   14.06.2025
Виктория Яковенко
В РФ заявили, что их войска активизировались на севере Харьковщины – ISW

На Харьковском, Купянском и Боровском направлениях оккупанты продолжили наступательные действия, однако успехов не имеют. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке.

«Российский милитарист заявил, что российские войска активизировали боевые действия в районе Липцев, Казачьей Лопани, Гранова (к северу от Харькова) и Золочева (северо-западнее Харькова). Российский милитарист заявил, что украинские войска контратаковали в сторону Липцев», — отметили аналитики.

Кроме этого, в РФ заявляют о продвижении к востоку от Куриловки (юго-востоку от Купянска), однако в ISW эту информацию не подтверждают.

«Представитель украинской бригады, действующей на Купянском направлении, сообщил, что российские войска в этом районе изменили тактику, используя мотоциклы, квадроциклы и багги вместо тяжелой техники», — добавили аналитики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2025 в 07:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском, Купянском и Боровском направлениях оккупанты продолжили наступательные действия, однако успехов не имеют. ".