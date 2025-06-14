Враг бил по Харьковщине из авиации, было не менее 11 атак: Генштаб на 08:00
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки авиаударам подверглись районы населенных пунктов Скорики, Гороховатка и Басово Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Харьковском направлении противник пять раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Западное и Каменка.
На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Степовой Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Новый Мир (Харьковская область), Сергеевка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и Григорьевка.
Читайте также: В РФ заявили, что их войска активизировались на севере Харьковщины – ISW
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Враг бил по Харьковщине из авиации, было не менее 11 атак: Генштаб на 08:00»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 июня 2025 в 08:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки авиаударам подверглись районы населенных пунктов Скорики, Гороховатка и Басово Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".