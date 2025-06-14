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Враг бил по Харьковщине из авиации, было не менее 11 атак: Генштаб на 08:00

Фронт 08:17   14.06.2025
Виктория Яковенко
Враг бил по Харьковщине из авиации, было не менее 11 атак: Генштаб на 08:00 Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки авиаударам подверглись районы населенных пунктов Скорики, Гороховатка и Басово Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении противник пять раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Западное и Каменка.

атаки Харьковщина
Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Степовой Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки.

атаки Харьковщина
Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Новый Мир (Харьковская область), Сергеевка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и Григорьевка.

атаки Харьковщина
Фото: Генштаб ВСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2025 в 08:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки авиаударам подверглись районы населенных пунктов Скорики, Гороховатка и Басово Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".