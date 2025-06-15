Опасная погода: штормовое предупреждение объявили в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Днем 15 июня в Харькове ожидается гроза, по области — гроза и шквалы 15 — 20 м/с.
Предупреждение о метеорологических явлениях I уровня опасности (желтый) опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2025 в 07:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 15 июня в Харькове ожидается гроза, по области — гроза и шквалы 15 — 20 м/с.".