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Опасная погода: штормовое предупреждение объявили в Харькове и области

Погода 07:21   15.06.2025
Елена Нагорная
Опасная погода: штормовое предупреждение объявили в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Днем 15 июня в Харькове ожидается гроза, по области — гроза и шквалы 15 — 20 м/с.

Предупреждение о метеорологических явлениях I уровня опасности (желтый) опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также: Дождь и гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 15 июня

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2025 в 07:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 15 июня в Харькове ожидается гроза, по области — гроза и шквалы 15 — 20 м/с.".