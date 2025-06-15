Яркую звездочку контактного дворика показали в экопарке под Харьковом (видео)

Бычок Тоша поселился в контактном дворике харьковского экопарка.

«Он очень общительный и дружелюбный: с удовольствием встречает гостей и с интересом осматривает новых знакомых. Особая слабость бычка — сочные яблочки, которые он с радостью принимает как лакомство. Тоша настоящая яркая звездочка дворика и любимец посетителей», — рассказали на Facebook-странице экопарка.

Видео: Facebook экопарка