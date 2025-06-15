Яркую звездочку контактного дворика показали в экопарке под Харьковом (видео)
Бычок Тоша поселился в контактном дворике харьковского экопарка.
«Он очень общительный и дружелюбный: с удовольствием встречает гостей и с интересом осматривает новых знакомых. Особая слабость бычка — сочные яблочки, которые он с радостью принимает как лакомство. Тоша настоящая яркая звездочка дворика и любимец посетителей», — рассказали на Facebook-странице экопарка.
Видео: Facebook экопарка
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: животные, новости Харькова, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2025 в 12:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бычок Тоша поселился в контактном дворике харьковского экопарка.".