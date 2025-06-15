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Яркую звездочку контактного дворика показали в экопарке под Харьковом (видео)

Общество 12:31   15.06.2025
Елена Нагорная
Яркую звездочку контактного дворика показали в экопарке под Харьковом (видео)

Бычок Тоша поселился в контактном дворике харьковского экопарка.

«Он очень общительный и дружелюбный: с удовольствием встречает гостей и с интересом осматривает новых знакомых. Особая слабость бычка — сочные яблочки, которые он с радостью принимает как лакомство. Тоша настоящая яркая звездочка дворика и любимец посетителей», — рассказали на Facebook-странице экопарка.

Видео: Facebook экопарка

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2025 в 12:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бычок Тоша поселился в контактном дворике харьковского экопарка.".